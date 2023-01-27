В Украину прибыли аудиторы из США для контроля за предоставленной помощью

В Киев приехали аудиторы США, чтобы убедиться, что "помощь или оружие не перенаправляются".

Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Мы продолжаем поддерживать важные реформы и антикоррупционные меры украинского правительства по всей стране", - сказала на слушаниях в Комитете по международным делам Сената Нуланд, которую цитирует СNN.

Представитель Госдепа отметила, что на этой неделе в Киеве находятся аудиторы США вместе с консультантами Всемирного банка и Deloitte.

По данным СNN, ее комментарии прозвучали на фоне того, что члены Конгресса от Республиканской партии заявили о желании принять дополнительные усилия по надзору, когда речь идет о поддержке Украины США. Администрация заявила, что принимаются меры по контролю.

На этой неделе Государственный департамент заявил, что им «неизвестно об участии какой-либо помощи США» в коррупционном скандале в украинском правительстве, которое привело к отставке замминистра обороны страны.