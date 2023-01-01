Нардепа Тищенко исключили из состава фракции «Слуга Народа» в Раде

Народный депутат Николай Тищенко исключен из состава парламентской фракции «Слуга Народа».

Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

«о результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии «Слуга Народа», - говорится в сообщении.

Как известно, н ардеп Тищенко в разгар войны уехал в туристический Бангкок. В посольстве Украины в королевстве Таиланд сообщили, что он 27 января проведет встречу с украинской общиной в столице Таиланда Бангкоке.

На это отреагировал Давид Арахамия. Он инициировал увольнение Тищенко с должности замглавы фракции «Слуга Народа».

Также поездку Тищенко прокомментировал Президент Зеленский. Он подчеркнул, что любой выезд за границу государственных служащих должен быть только с рабочей целью.