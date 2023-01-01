Глава партии «Батькивщина» Тимошенко начало года провела в Дубае

Народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко начало нового года провела в Дубае (ОАЭ).

Об этом сообщает «Украинская правда».

Тимошенко проводила время на вилле пятизвездочного отеля «Kempinski» на насыпном острове Палм-Джумейра.

По словам источников издания, в Дубае депутат ведет осторожный образ жизни. Ее невозможно увидеть, например, на набережной, где утром и вечером любят гулять отдыхающие. Кроме того, покидая помещение, лидер «Батькивщиныэ» из осторожности садится в авто не на улице, а в подземном паркинге.

Журналисты наблюдали за отдыхом Тимошенко и ее мужа Александра на частном закрытом пляже отеля 5 января. Однако, как только Тимошенко заметила внимание к себе, она сразу покинула пляж.

По информации источников УП Тимошенко вернулась в Киев через 5 дней, 10 января.

Напомним, что после того как нардеп Тищенко в разгар войны уехал в туристический Бангкок, Зеленский напомнил, что любой выезд за границу государственных служащих должен быть только с рабочей целью.