Венгрия наложит вето на санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики, – Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать введение санкций против Росатома.

Об этом Орбан оассказал в интервью радиостанции Kossuth Radio.

По его словам, страна вообще не поддерживает санкции и не голосует за них. При этом политик подчеркнул, что это не касается тех случаев, когда санкции «затрагивают чувствительные вопросы».

«Мы их не поддерживаем, но не препятствуем им. И есть моменты там, где мы должны наложить вето, так было с газовым вопросом. И мы будем действовать очень жестко в вопросе ядерной энергетики», – сказал Орбан.

Некоторые страны Европы выступают за то, чтобы стержневым элементом этого пакета стали ограничения против российского ядерного сектора, которые до сих пор блокировались отдельными странами, в частности Венгрией.

Известно, что Венгрия выступает против санкций в отношении Росатома, потому что эта компания должна построить ей два новых атомных энергоблока.

Напосним, что ранее Япония ввела новые санкции против рф.