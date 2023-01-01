Олигарх Абрамович остается посредником между Украиной и россией, но его влияние ограничено, - СМИ

российский бизнесмен Роман Абрамович, участвовавший в мирных переговорах между россией и Украиной, и сейчас задействован в контактах между странами. Но теперь его роль сводится к переговорам по обмену пленными или «зерновому соглашению».

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на The Wall Street Journal.

Абрамович остается приемлемым посредником для президента россии путина, Украины и ее союзников. Они утверждают, что с начала войны в Украине Абрамович лично встречался с путиным и несколько раз разговаривал с ним по телефону. У бизнесмена также есть прямая связь с главой администрации президента рф Антоном Вайном.

По словам собеседников издания, Абрамович доводит до путина позицию Киева, а затем доносит мнение кремля до украинской стороны. В том числе он помогает с небольшими обменами пленных каждые несколько недель.

Украинские и западные чиновники заявили, что больше не ожидают, что Абрамович сыграет ключевую роль посредника в диалоге между странами. Его мотивы вызывают сомнения у представителей Запада, которые видят в них попытки добиться отмены санкций.