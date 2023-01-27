Орбан снова выступил со скандальными заявлениями по Украине – назвал «ничейной землей, как Афганистан»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште изложил свою позицию по поводу текущей ситуации российско-украинской войны, из которой следует, что он не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Орбан принял 15 журналистов в Будапеште, среди которых был ответственный редактор American Conservative Род Дрегер, изложивший основные тезисы венгерского премьера. Издание приводит его изложение с отдельными цитатами далее.

Согласно Дрегеру, на встрече Орбан сказал, что, по его мнению, Запад должен понять, что путин не может позволить себе проиграть войну и не проиграет, потому что в следующем году в россии будут выборы, и он не может пойти на них как президент, проигравший войну.

Кроме того, по его словам, россия не может допустить присутствия НАТО в Украине. Орбан сказал, что, по его мнению, давно прошло то время, когда россия могла бы завоевать Украину и установить в стране пророссийское правительство.

– Если бы Россия одержала скорую победу, это было бы возможно, но сейчас это безнадежно, – отметил венгерский премьер.

Поэтому, по словам Орбана, цель россии – превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней «как о призе». По его словам, россияне уже добились успеха в этом, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является «ничейной землей».

По словам Орбана, на Западе не понимают, что в войне в Украине время играет в пользу россии, поскольку та является огромной страной и может мобилизовать огромную армию. Украина, заявил Орбан, не может этого сделать.

Венгерский премьер также отметил, что нельзя исключать прямое участие войск НАТО в войне. Орбан считает, что если предстоящее весеннее наступление россиян будет успешным, то страны-члены НАТО должны будут рассмотреть отправку войск в Украину.

– Сегодня это звучит безумно, но если вы посмотрите на тенденцию того, как мы сюда попали, сегодня этого нельзя исключать… Запад находится в состоянии войны с Россией. Такова реальность. Каждый день мы проникаем все глубже и глубже, – сказал он.

Орбан считает, что Запад только делает вид, будто не находится в состоянии войны с россией, но, посылая все больше и больше оружия и приближаясь к реальному военному вмешательству, западные лидеры играют в чрезвычайно опасную игру с самими собой, россией и западным общественным мнением, считает венгерский премьер.

Сам Орбан выступает против прямого участия западных войск в войне, поскольку «никто не выйдет из войны победителем».

На вопрос о том, может ли путин применить ядерное оружие, Орбан ответил, что не исключает такой возможности. Он уточнил, что говорил о тактическом ядерном оружии на поле боя, а не о грибовидных облаках над Варшавой и Берлином.

Он также сказал, что если украинцы пересекут российскую границу с западным оружием, «будущее будет настолько ярким, что Западу придется одеть солнцезащитные очки».

Хотя Украина добивается успехов в войне, Орбан не считает, что это сохранится в долгосрочной перспективе. Он указывает на производственные мощности россиян и убеждает, что в войнах россияне традиционно слабее в начале, но позже их невозможно остановить.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать введение санкций против Росатома.