Кабмин назначил Мустафу Найема главой вновь созданного Госагентства восстановления и развития инфраструктуры

Правительство назначило Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Главой вновь созданного ведомства станет Мустафа-Маси Найем.

Соответствующее решение сегодня, 27 января, принял Кабинет Министров Украины, сообщает Госагентство.

До сих пор Мустафа Найем работал заместителем Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. В Агентстве восстановления он продолжит работу в команде Александра Кубракова в рамках стратегического послевоенного восстановления Украины.

Агентство восстановления под председательством Мустафы Найема будет реализовывать следующие первоочередные задачи:

- координация запросов от регионов по приоритетным проектам восстановления;

- отработка механизма взаимодействия с донорами – Правительствами стран, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями;

- запуск работы на первых объектах обновления.

Как известно, 13 января на базе Государственного агентства автомобильных дорог и Государственного агентства инфраструктурных проектов было создано Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Справка

Мустафа-Маси Найем родился 28 июня 1981 года в Кабуле, Афганистан.

Украинский политический деятель, народный депутат Украины 8-го созыва, бывший член партии "ДемАльянс", блогер.

Журналист, соучредитель и главный редактор Громадського телебачення, ранее – специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ Украина», редактор издания «Украинская правда», активист журналистского движения «Стоп цензуре!».

В 2015 году Найем вошел в состав членов Коллегии Министерства внутренних дел Украины. Руководил запуском управлений патрульной полиции на Закарпатье, в Ивано-Франковске, Черновцах, Славянске, Краматорске, Мариуполе.

С ноября 2019 по апрель 2021 года работал заместителем генерального директора оборонного концерна «Укроборонпром».

В апреле 2021 стал советником министра инфраструктуры.