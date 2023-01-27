В Николаеве по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста возложили цветы к памятному знаку

В четверг, 27 января, по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста возле памятного знака в Николаеве состоялось мемориальное мероприятие и возложение цветов.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

В мемориальном мероприятии приняли участие заместитель начальника Николаевской областной военной администрации Юрий Гранатуров, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, Николаевский городской голова Александр Сенкевич, представители депутатского корпуса всех уровней, представители Николаевского общества еврейской культуры и общественности.

Заместитель начальника Николаевской ОВА выразил убеждение, что во время борьбы украинского государства с российским агрессором сохранение исторической памяти о страшных и трагических страницах прошлого приобретает исключительный вес.