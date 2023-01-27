Кабмин запретил украинским чиновникам выезжать за границу без веской причины

В пятницу, 27 января, Кабинет министров Украины запретил выезд чиновников за границу во время войны без уважительной причины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Для выполнения решения СНБО Правительство приняло постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин», - написал он.

Отмечается, что народные депутаты, чиновники, представители местной власти, прокуроры, судьи и другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки и ряду других причин.

«Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми - можно. Кататься на отдых - нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял этих базовых вещей. Поэтому было решение СНБО, был соответствующий указ президента Украины и теперь есть соответствующее постановление Кабинета министров», - подчеркнул премьер.

Напомним, что после того как нардеп Тищенко в разгар войны уехал в туристический Бангкок, Зеленский напомнил, что любой выезд за границу государственных служащих должен быть только с рабочей целью.

Позже стало известно, что глава партии «Батьківщина» Тимошенко начало года провела в Дубае.