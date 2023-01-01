Украине нужно 300-500 танков для контрнаступления, - Зеленский

Украинской армии необходимо от 300 до 500 танков для контрнаступления на россиские войска.

Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

– Сейчас нам нужно 300-500 танков. Я считаю, что нам нужны танки, чтобы вести наступление против войск россии на нашей территории, на нашей земле. Нам нужна бронированная техника, чтобы защитить наших людей, – сказал Президент.

Зеленский также добавил, что из-за долгой поставки западного оружия у него появляется чувство облегчения только тогда, когда это оружие уже используется украинскими военными на поле боя.