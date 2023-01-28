Как николаевцам получить компенсацию за генераторы?

Во время прошедшего заседания сессии горсовета депутаты поддержали проект, по которому жильцы многоквартирных домов Николаева могут получить частичную компенсацию стоимости генераторов. Депутат горсовета от партии «Слуга Народа» Юрий Степанец рассказал, что нужно сделать и куда обратиться, чтобы оформить компенсацию.

Об этом сообщает Николаевская областная партийная организация «Слуги Народа».

– Как человек с инвалидностью я сам понимаю масштабы проблемы отключения света. Речь идет и об отоплении, и лифтах, и доступе в интернет, и водоснабжении. Поэтому такое решение важно для тех горожан, которые остались в Николаеве. ОСМД и управленческие компании могут получить компенсацию за генераторы мощностью от 3 киловатт. В принципе, этой мощности хватит для того, чтобы создать в доме собственный небольшой пункт несокрушимости – организовать подзарядку гаджетов, запустить вайфай и т.д. – отмечает депутат.

Многие дома покупают оборудование большей мощности, чего хватает на обеспечение отопления, водонасосных установок, запуск лифтов и т.п. Юрий Степанец предложил внести правки в решение, чтобы выплачивать компенсацию не только на топливные генераторы, но и инверторно-аккумуляторные системы питания.

- Это экономически более выгодный вариант на перспективу и гораздо более экологичный. Коллеги из комиссии поддержали эту идею, и на следующем заседании мы уже оформим эти правки, – объяснил Юрий Степанец.

Уже сейчас можно оформить заявление на частичную компенсацию. Для этого необходимо обратиться в Центр энергоэффективности Николаева со следующими документами: