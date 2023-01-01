«Нейтральности не существует»: Зеленский пригласил в Бахмут главу МОК, который может вернуть россиян на Олимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха в Бахмут.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

Президент так отреагировал на то, что российским и белорусским спортсменам разрешат выступать на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом.

- Сегодня мы начинаем марафон честности, который будет направлен на то, чтобы очистить руководство международных олимпийских структур от лицемерия и попыток вытянуть в мировой спорт представителей государства-террориста. Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Я не раз с ним говорил. И так и не услышал, как он намерен защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов на международные соревнования.

– Не бывает нейтральности, когда продолжается такая война. И мы знаем, как часто тирании пытаются использовать спорт ради своих идеологических интересов. Очевидно, что любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью. Я не хочу разбираться в том, что именно стало мотивом для Баха, чтобы продвигать такую инициативу. Но мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, просто неизбежного, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях. И тем более – в парижской Олимпиаде, – заявил Зеленский.

Он пригласил главу МОК в Бахмут, чтобы тот увидел войну в Украине.

– Украинские спортсмены вынуждены защищать жизнь своих близких и свободу нашего народа от российской агрессии. российские удары унесли жизни сотен украинцев и украинок, которые могли обогатить мировой спорт своим талантом. россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения. Олимпийские принципы и война – фундаментально противоположные друг другу.