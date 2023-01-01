Генерал США считает, что в 2025 году будет война с Китаем, поэтому призвал своих подчиненных готовиться к противостоянию

Генерал, управляющий транспортной и заправочной авиацией американских войск, призвал своих подчиненных ускориться в подготовке к потенциальному конфликту с Китаем, сославшись на стремление главы КНР Си Цзиньпина.

«Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем воевать в 2025 году. Си достиг своего третьего срока и сформировал свой военный совет в октябре 2022 года. Президентские выборы на Тайване состоятся в 2024 году и у Си будет причина. Президентские выборы в США состоятся в 2024 году, и Си отвлечет Америку. Команда Си, причина и возможности – все настроено на 2025 год», - написал он.

Также в своем письме Миннихан предписывает лётчикам, имеющим право носить оружие, за месяц «выстреливать обойму в 7-метровую цель и целиться только в голову».

Кроме того, генерал просит военных более агрессивно подходить к тренировкам.

«Если вам комфортно в вашем подходе к тренировкам, то вы недостаточно рискуете», - пишет он.

Между тем представитель Пентагона на условиях анонимности отметил, что комментарии Минихана «не отражают точку зрения Министерства обороны США по Китаю».

Напомним, Япония и США решили вместе противодействовать угрозам Китая и Северной Кореи.