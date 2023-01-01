Израильский посол заверил, что его страна помогает Украине в войне, но это остается «за кулисами»

Израиль поддерживает Украину в войне против россии в большем масштабе, чем известно общественности.

Об этом заявил посол Израиля в Германии Рон Просор в интервью WAZ.

Он призвал отнестись с пониманием к сдержанной позиции Тель-Авива относительно военной помощи Киеву.

По словам Просора, Израиль помогает Украине, «но за кулисами и значительно больше, чем известно». Он пояснил, что Израиль вынужден действовать тихо, поскольку в россии находится большая еврейская община.

«У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно прекращает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них – иранские беспилотники и ракеты, которые россия использует в Украине», - рассказал посол.

Напомним, как сообщалось, что Израиль может дать Украине современное оружие, если россия получит от Ирана ракеты