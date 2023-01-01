Украинский МИД после скандальных заявлений Орбана по поводу «ничейной земли» вызовет посла Венгрии

Министерство иностранных дел Украины после скандальных заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызовет посла страны для откровенного разговора.

Об этом сообщил спикер МИДа Олег Николенко.

«Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления категорически неприемлемы. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подвешивая возможность дальнейшего диалога между двумя соседними странами», - написал он в Facebook.

По словам Николенко, в МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора.

«Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования», - добавил спикер МИД.

Как известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште изложил свою позицию по поводу текущей ситуации российско-украинской войны, из которой следует, что он не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину.

По словам Орбана, цель россии – превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней «как о призе». По его словам, россияне уже добились успеха в этом, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является «ничейной землей».