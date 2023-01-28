Экс-генерал НАТО Павел станет следующим президентом Чехии

Генерал армии в отставке Петр Павел выиграл президентские выборы в Чехии.

Об этом сообщает ЕП.

Во втором туре выборов генерал НАТО в отставке набрал более 57% голосов на более чем трех четвертях подсчитанных участков, и уже очевидно, что его конкурент, бывший премьер-министр и миллиардер-популист Андрей Бабиш из движения ANO не сможет его обойти.

После подсчета голосов из почти 94% участков Павел получил 57,5%.

По промежуточным итогам, на участки пришли почти 70% избирателей, обладающих правом голоса. Это рекордная явка.

8 марта Павел сменит Милоша Земана в должности главы государства.

Бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел победил во всех регионах, кроме четырех. Он лидировал с самого начала подсчета голосов. Наибольший процент Павел набрал в Праге – более трех четвертей голосов. Бабиш получил наибольшую поддержку в Моравско-Силезском и Устецком воеводствах.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Павела с победой.

Щиро вітаю @general_pavel із переконливою перемогою на виборах Президента Чеської Республіки. Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2023

Генерал Павел известен тем, что занимал должность председателя Военного комитета НАТО, второго после генсека должности в Альянсе. Никто из граждан Чехии до того или после не поднимался так высоко в структуре Североатлантического союза.

После этого с 2018 года Павел находился в отставке, приступив к подготовке к политической деятельности.

Важно, что он полностью поддерживает помощь Украине – в случае его победы президент и правительство будут единомышленниками.

Напомним, действующий президент Чехии Малош Земан, ранее бывший пророссийским политиком, теперь помогает украинской армии. Он не может участвовать в выборах, потому что уже занимает пост президента второй срок подряд.