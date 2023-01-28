Экс-генерал НАТО Павел станет следующим президентом Чехии

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28.01.2023 18:31

Генерал армии в отставке Петр Павел выиграл президентские выборы в Чехии.

Об этом сообщает ЕП.

Во втором туре выборов генерал НАТО в отставке набрал более 57% голосов на более чем трех четвертях подсчитанных участков, и уже очевидно, что его конкурент, бывший премьер-министр и миллиардер-популист Андрей Бабиш из движения ANO не сможет его обойти.

После подсчета голосов из почти 94% участков Павел получил 57,5%.

По промежуточным итогам, на участки пришли почти 70% избирателей, обладающих правом голоса. Это рекордная явка.

8 марта Павел сменит Милоша Земана в должности главы государства.

Бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел победил во всех регионах, кроме четырех. Он лидировал с самого начала подсчета голосов. Наибольший процент Павел набрал в Праге – более трех четвертей голосов. Бабиш получил наибольшую поддержку в Моравско-Силезском и Устецком воеводствах.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Павела с победой.

Генерал Павел известен тем, что занимал должность председателя Военного комитета НАТО, второго после генсека должности в Альянсе. Никто из граждан Чехии до того или после не поднимался так высоко в структуре Североатлантического союза.

После этого с 2018 года Павел находился в отставке, приступив к подготовке к политической деятельности.

Важно, что он полностью поддерживает помощь Украине – в случае его победы президент и правительство будут единомышленниками.

Напомним, действующий президент Чехии Малош Земан, ранее бывший пророссийским политиком, теперь помогает украинской армии. Он не может участвовать в выборах, потому что уже занимает пост президента второй срок подряд.

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