В МИД Швеции заявили, что процес вступления страны в НАТО усложнился из-за акции с сожжением Корана

Глава шведского Министерства иностранных дел Тобиас Билльстрем заявил, что из-за гневной реакции Турции процесс вступления Швеции в НАТО усложнился.

Об этом сообщает BILD.

Как известно, в Анкаре резко осудили бездействие шведских властей, которые позволили ультраправому экстремисту Расмусу Палудану сжечь Коран возле мечети в Стокгольме. Такие же акции Палудан неоднократно проводил и в Копенгагене.

Сам Палудан утверждает, что одна из причин его действий — блокирование шведской заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.

- Я думаю, что рано или поздно Швеция вступит в НАТО, — говорил он.

В шведском МИДе все еще надеются на вхождение в Североатлантический военный альянс, однако теперь речь идет про лето этого года.

Глава финского дипломатического ведомства Пекка Хаависто, в свою очередь, утверждает, что Палудан может быть связан с российскими спецслужбами.

Как известно, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по вопросу их вступления в НАТО необходим тайм-аут на несколько недель.

В то же время представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты считают, что Финляндия и Швеция готовы к членству в НАТО, несмотря на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.