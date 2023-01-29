Как местные власти планируют отстраивать Шевченковскую ОТГ?

Шевченковская община стала одной из тех в Николаевской области, которые больше всего пострадали от боевых действий. Именно здесь значительное время была линия столкновения. Глава общины, представитель партии «Слуга Народа» Олег Пилипенко рассказал, что в некоторых селах не осталось ни одного уцелевшего дома, восстановить их невозможно, поэтому в этом случае единственный вариант – капитальное строительство.
Об этом сообщает Николаевская областная партийная организация «Слуги Народа».
- Главный наш план послевоенного восстановления общины – полное изменение концепции развития общины. Есть много крупных предприятий, то есть рабочие места у нас будут и много. Но у людей нет жилья. Сейчас работаем над сметной документацией для создания модульного городка. Это временное решение вопроса, чтобы людям было где жить сейчас и после окончания войны, когда уже начнется полноценное восстановление. Это пилотный проект не только для Николаевской области, но и для всего Юга страны, – объясняет Олег Пилипенко.
Сейчас с международными партнерами продолжаются переговоры о расширении больших сел, чтобы переселять людей из маленьких, уничтоживших враг. Среди преимуществ такого решения – наличие школ, инфраструктуры, медучреждений и самое главное – коммуникаций для комфортной жизни. Чтобы обеспечить людей местами работы, власти планируют создать проект – Шевченковский овощной рынок.
– Я хочу, чтобы он стал альтернативой Великим Копаням. Община расположено на одной из государственных трасс. Через нее в том числе строили дорогу в порты Николаева, то есть весь поток грузового транспорта из Киева, Кропивницкого, Днепра, Херсона будет ехать через нашу общину. Представим, что оптовый покупатель едет, например, из Киева в Великие Копани за партией. Заезжает на Шевченковский рынок и покупает все, что ему нужно. Так будет выгоднее благодаря логистике – не нужно дальше ехать. Это была еще довоенная перспектива, но сейчас многие инвесторы не хотят пока работать из-за боевых действий. Но уверен, что мы сможем это реализовать после победы и станем самым большим логистическим хабом области. Будет и отстойник для грузовиков, и объекты придорожного сервиса, заведения питания и многое другое. В свою очередь, это налоги, рабочие места и высокий потенциал, – рассказывает Олег Пилипенко.