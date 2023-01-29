Как местные власти планируют отстраивать Шевченковскую ОТГ?

Шевченковская община стала одной из тех в Николаевской области, которые больше всего пострадали от боевых действий. Именно здесь значительное время была линия столкновения. Глава общины, представитель партии «Слуга Народа» Олег Пилипенко рассказал, что в некоторых селах не осталось ни одного уцелевшего дома, восстановить их невозможно, поэтому в этом случае единственный вариант – капитальное строительство.

Об этом сообщает Николаевская областная партийная организация «Слуги Народа».

- Главный наш план послевоенного восстановления общины – полное изменение концепции развития общины. Есть много крупных предприятий, то есть рабочие места у нас будут и много. Но у людей нет жилья. Сейчас работаем над сметной документацией для создания модульного городка. Это временное решение вопроса, чтобы людям было где жить сейчас и после окончания войны, когда уже начнется полноценное восстановление. Это пилотный проект не только для Николаевской области, но и для всего Юга страны, – объясняет Олег Пилипенко.

Сейчас с международными партнерами продолжаются переговоры о расширении больших сел, чтобы переселять людей из маленьких, уничтоживших враг. Среди преимуществ такого решения – наличие школ, инфраструктуры, медучреждений и самое главное – коммуникаций для комфортной жизни. Чтобы обеспечить людей местами работы, власти планируют создать проект – Шевченковский овощной рынок.