Президент Азербайджана считает, что в состав Совбеза ООН следует включить исламские государства и Движение неприсоединения

Исламским государствам и Движению неприсоединения следует предоставить постоянные места в Совбезе ООН.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, являющийся генеральным секретарем Движения неприсоединения.

«В одном из своих выступлений я заявил, что в этих реформах есть большая необходимость. Считаю, что состав Совета безопасности должен быть расширен. Одно постоянное место должно быть отведено членам Организации Исламского Сотрудничества и ОИС должно выдвигать своего кандидата на основе консультаций. Еще одно место постоянного члена должно быть отведено Движению неприсоединения, и это место должна получить председательствующая в ней страна. Считаю, что это было бы справедливо», – сказал Алиев в субботу, выступая с общим заявлением по итогам переговоров в Баку с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси.