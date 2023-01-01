В МИД Украины предлагают Германии передать подлодки, чтобы прогнать российский флот

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник предложил Германии передать Украине подлодки, чтобы выгнать российские корабли из Черного моря.

Об этом он написал в соцсетях.

“У меня есть еще одна творческая идея. Германия (ThyssenKrupp) производит одни из лучших в мире подводных лодок HDW Class 212A. Бундесвер имеет 6 таких подлодок. Почему бы не отправить в Украину? Тогда мы выгоним российский флот из Черного моря”, – написал он в Twitter.

Напомним, что Мельник ранее был послом Украины в Германии и постоянно критиковал ФРГ из-за неторопливости в помощи Украине.