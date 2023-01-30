В Таиланде активиста приговорили к 28 годам тюрьмы за то, что он критиковал монархию в Facebook

В Таиланде 27-летний активист приговорен к 28 годам заключения за сообщения в Facebook, в которых он критиковал монархию.

Об этом пишет Бабель.

Суд в провинции Чианграй признал, что Монкхон Тиракот нарушил закон об оскорблении монархии в 14 из 27 интернет-сообщений. Закон распространяется на действующего короля, королеву и наследников, а также любого регента.

Активист был арестован в августе 2022 года. Его признали виновным и приговорили к трем годам тюрьмы за каждое из 14 сообщений в Facebook. Поскольку Монкхон сотрудничает с судом, общий 42-летний срок заключения был сокращен на треть, до 28 лет.

В настоящее время активиста освободили под залог, пока его дело рассматривают в апелляции. Монкхон обязан не вредить монархии и не покидать страну.