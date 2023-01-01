Новый президент Чехии Павел собирается весной приехать в Украину

Бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел, победивший на выборах президента Чехии, намерен совершить визит в Украину вместе со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой весной 2023 года.

Об этом Павел рассказал в эфире CNN Prima.

По его словам, идея совместной поездки с Чапутовой родилась случайно – они оба планировали совершить такой визит.

- Она сказала, что это было похоже на телепатию, что мы обменялись мыслями, - сказал Павел.

Он уточнил, что такой визит состоится до саммита Североатлантического Альянса, который состоится в Вильнюсе в июле 2023 года.

Кроме того, Павел подтвердил, что в воскресенье поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также направил запрос на разговор с президентом Тайваня Цай Инвэнь, но еще не получил подтверждения.

Говоря о войне на Украине, генерал подтвердил намерение продолжать военную поддержку Украины и не допустить победы россии.

– Путь к обеспечению большей безопасности для всех – это возвращение к нормальной жизни, восстановление Украины как суверенного государства, – считает он.

В будущем, когда россия сможет это сделать, говорит Павел, необходимо также начать диалог с ней об установлении нормальных отношений и гарантий взаимной безопасности.

Как известно, генерал армии в отставке Петр Павел выиграл президентские выборы в Чехии.