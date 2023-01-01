«Для меня все, что невозможно сегодня, возможно завтра», – Резников о перпективе Украины получить современные истребители

Министр обороны Алексей Резников заявил, что после получения танков от союзников, Украина надеется получить военные самолеты, которые могут «изменить правила игры» в войне с россией.

Об этом идет речь в его интервью телеканалу CBC.

Резников озвучил «список пожеланий» относительно вооружения, которое необходимо Украине: истребители, другие боевые самолеты и дальнобойные ракеты.

При этом он отметил, что Украину не интересуют удары по территории россии, а только уничтожение складов и командных пунктов армии рф.

Министр заявил, что возлагает надежды на новые две недели переговоров по истребителям для Украины. Он надеется на положительное решение, как уже было со средствами ПВО и дальнобойной артиллерией.

- Для меня все, что невозможно сегодня, [будет] возможным завтра, - отметил Резников.

Напомним, американские сенаторы призвали усилить поддержку Украины и предоставить F-16 и ATACMS.