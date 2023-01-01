Президент Зеленский провел заседание Ставки – на нем рассмотрели данные разведки о планах россиян

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
“Заслушали доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности, на Донецком направлении и на Юге. Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям”.
"Обсудили вопросы обеспечения ключевых потребностей Сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год. 2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы!” – подчеркнул Зеленский.