Президент Зеленский провел заседание Ставки – на нем рассмотрели данные разведки о планах россиян

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

“Заслушали доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности, на Донецком направлении и на Юге. Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям”.