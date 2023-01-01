Нардеп из Николаева, работавший на фсб и Медведчука, сложил депутатский мандат

Народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Олег Волошин написал заявление о сложении мандата.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на бывшего сопредседателя партии и фракции ОПЗЖ Юрия Бойко.

Также Бойко подтвердил, что заявления на сложение мандатов написали Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод.

Ранее издание РБК-Украина сообщало, что у нескольких депутатов бывшей ОПЗЖ есть российское гражданство, что является предпосылкой для лишения мандатов. Речь идет о депутатах, которые к тому же проживают за пределами Украины, это: Наталья Королевская, Юрий Солод, а также Олег Волошин и Александр Пономарев. Также мандатов могут лишить Вадима Столара и Игоря Абрамовича.

Напомним, что Волошин родился в Николаеве в 1981 году. Ранее он был пресс-атташе Посольства Украины в рф. На время выборов в Верховную Раду в 2019 году он являлся начальником службы международного сотрудничества пророссийской ТРК «112-TV». 20 января 2022 года США ввели против Волошина и еще трех граждан Украины санкции за «участие в контролируемой российским правительством деятельности по влиянию с целью дестабилизации Украины». Минфин США считал, что Волошин работал на фсб. В марте 2022 года ГБР провело обыск у Волошина и изъяло у него оружие.