Шмигаль заявил, что Украина рассчитывает вступить в ЕС в ближайшие два года

Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза в течение следующих двух лет.

Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмигаль в комментарии Politico .

«У нас весьма амбициозный план по присоединению к Европейскому союзу в ближайшие два года. И поэтому мы надеемся, что в этом году, в 2023 году, у нас уже могут пройти предварительные переговоры», - сказал украинский премьер.

Эта тема станет одной из основных на саммите ЕС-Украина, который состоится 3 февраля в Киеве.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Украина ожидает «существенного шага вперед» на предстоящем саммите, особенно по конкретным вопросам, таким как: соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров; приостановление действия пошлины на украинский экспорт еще год; и « активный прогресс » в присоединении к схеме платежей SEPA (Единая зона платежей в евро) и включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

Отмечается, что близкие союзники Украины, такие как Польша и страны Балтии, решительно поддерживают стремление Киева к членству, считая его демократией, противостоящей агрессору. Однако многие представители ЕС намного более осторожны в этом вопросе.

Некоторые страны настаивают на том, что хотя будущее Украины в ЕС, но страны-претенденты должны отвечать определенным критериям, пишет Politico.

«Ожидания в Киеве достаточно высоки, но необходимо выполнить все условия, которые поставила комиссия. Это процесс, основывающийся на заслугах», – сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

Напомним, что заместитель председателя Еврокомиссии заявил, что Украина не станет членом ЕС, пока продолжается война с РФ.