НАТО призывает Южную Корею увеличить военную поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею усилить военную поддержку Украины, сославшись на другие страны, изменившие свою политику отказа от поставок оружия.

Об этом сообщает Reuters.

Столтенберг находится в Сеуле, первой остановке поездки, которая будет включать Японию и направлена на укрепление связей с союзниками США перед войной в Украине и конкуренцией с Китаем.

Столтенберг заявил, что события в Европе и Северной Америке взаимосвязаны с другими регионами и что альянс хочет помочь справиться с глобальными угрозами путем расширения партнерских отношений в Азии.

Выступая в Институте перспективных исследований Чея в Сеуле, он поблагодарил Южную Корею за нелетальную помощь Украине, но призвал ее сделать больше, добавив, что существует срочная потребность в боеприпасах.

Напомним, ранее генсек НАТО призвал давать Украине больше танков и оружия , потому что Россия планирует новые наступления.