Президент побывал на Николаевщине: с местными властями обсудили ситуацию на Юге и последующее восстановление области

Президент Украины совершил рабочую поездку в Николаевскую область.

Об этом он сообщил в соцсетях.

«Регион героически выдерживает все удары террористов. Во время визита провел совещание по поводу текущей ситуации в области. Обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак рф. Также были рассмотрены состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления. Пообщались об восстановлении учебных заведений Николаевщины, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест», – сообщил Зеленский.

В Офисе Президента Украины отметили, что Зеленский провел совещание с руководством региона и областного центра, командованием "Херсон", а также руководителями силовых ведомств Николаевской области.