В Сирии беспилотники атаковали колонну грузовиков с иранским оружием

На востоке Сирии, в районе приграничного города Абу-Кемаль, вечером 29 января неизвестные беспилотники атаковали колонну из 25 грузовиков, которые могли перевозить иранское оружие. Уничтожены не менее шести грузовиков.

Об этом сообщает Бабель.

Атака произошла сразу после того, как колонна прошла пункт пропуска Аль-Каим. Этот КПП контролируют иранские группировки, поддерживаемые Корпусом стражей исламской революции. Сначала колонна получила предупреждающий удар, что позволило водителям сбежать до основного удара.

The Times of Israel пишет, что удары также были нанесены по месту встречи иранских командующих в районе Абу-Кемаля. Данных о погибших или пострадавших пока нет. Кто стоял за атаками – неизвестно. Сирийские правозащитники утверждают, что дроны могли принадлежать международной коалиции, возглавляемой США.

Считается, что Иран использует маршрут через Ирак и Сирию, чтобы снабжать оружием ливанскую группировку «Хезболла».

29 января в Иране произошла атака на оборонные предприятия в городах Исфахан и Хой и нефтехимический завод в провинции Альборз. СМИ также сообщали об атаке на завод, производящий дроны-камикадзе Shahed.