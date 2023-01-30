Глава Николаевского облсовета Замазеева рассказала, о чем говорили с Президентом Зеленским

Одновременный визит Президента Украины, Премьер-министра Дании, Министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, а также руководства Офиса Президента в Николаев – это подтверждение важности развития нашего региона для будущего страны в целом.

Об этом заявила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева после сегодняшнего общения с руководством страны и датской делегацией, которые побывали в Николаеве.

Как известно, сегодня с рабочим визитом в Николаеве находились Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

«Вместе с Президентом и делегацией датского королевства навестили наших военных, которые сейчас проходят лечение в госпитале. Показали гостям последствия прилетов вражеских дронов-камикадзе на объекты инфраструктуры и обсудили проблематику для бизнеса и экономики области, связанную с тем, что портовая инфраструктура региона сейчас не может нормально функционировать», - рассказала Анна Замазеева.

Она отметила, что значительное внимание во время общения уделили вопросам будущего восстановления Николаевщины в рамках шефства, которое Королевство Дания взяло над регионом.

«Сегодня поблагодарила Президента за то, что он не просто весной прошлого года дал старт сотрудничеству Датского королевства и Николаевщины, но и готов поддержать предложенные шаги, которые уже наработаны между нами. С нашей стороны на областном уровне уже проведен анализ региональной экономики Николаевщины и экономики Дании, определены точки взаимовыгодного сотрудничества и предоставлены предложения датской стороне», - сообщила глава Николаевского областного совета.

По словам Анны Замазеевой, ей удалось отдельно рассказать Президенту Украины о работе, которую ведет областная власть в направлении поддержки украинских военнопленных и членов их семей.

«Воспользовавшись возможностью, доложила Владимиру Зеленскому о наших инициативах по поддержке семей наших Защитников и Защитниц, которые находятся или находились в плену. Рассказала о пилотной программе обеспечения жильем семей военнопленных, которую мы сегодня дорабатываем на областном уровне. В этом направлении, с руководством госкомпании «Укрфинжилье», уже проработан вариант расширения программы «єОселя» на семьи военнопленных при условии присоединения к ней местных бюджетов, за счет которых будет покрываться первый взнос. Это позволит объединить ресурсы бюджетов разных уровней и отдельных банковских программ для решения жилищных вопросов наших Героев», - уверена Замазеева.

Помимо этого, по ее словам, она предложила руководству страны рассмотреть возможность расширения на другие регионы Украины уже работающих в Николаевской области программ поддержки семей военнослужащих, которые находятся в плену. В частности, программы финансовой поддержки детей военнопленных и комплексной программы всесторонней реабилитации военнослужащих, вернувшихся из плена.