Президент Зеленский рассказал о шагах по восстановлению Николаева от последствий войны

Президент Украины Владимир Зеленский наметил направления, по которым будут работать над восстановлением Николаева.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Зеленский рассказал, что во время визита особое внимание уделил внутренней ситуации в Николаевской и Одесской областях – провел совещания с военным и областным руководством.

- Это не только о безопасности – хотя о безопасности нашего юга, прежде всего. Но и о социальном положении в регионах, об имеющихся экономических возможностях. И, кстати, я благодарю всех предпринимателей, всех работодателей Николаева, Одессы, других наших общин, которые при всем сохраняют рабочие места и платят зарплаты и налоги. Это ваш конкретный и весомый вклад в способность нашего государства защищаться. Наша задача выстоять – это общая задача. Задача Сил обороны и безопасности, всего нашего государства, бизнеса и каждого, кто работает ради победы Украины, - сказал Президент.

Он напомнил, что Дания взяла шефство над восстановлением Николаева.