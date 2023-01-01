Шольц назвал условие для начала переговоров Украины с россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что начало переговоров с Кремлем возможно лишь после вывода российских войск с территории Украины.

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Также по словам канцлера, никакие договоренности не могут быть достигнуты без участия украинской стороны.

«Не может быть ни одного заключенного мира с Россией за спиной украинцев. Поэтому мирные переговоры прежде всего связаны с условием вывода Россией своих войск (из Украины - ред.)», - заявил Шольц на пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.

Глава немецкого правительства также выразил четкую общую позицию с президентом Бразилии.

«Мы оба осуждаем российское вторжение», - подчеркнул Шольц.

Ранее сообщалось, что Шольц намерен продолжать переговоры с путиным по телефону для прекращения войны.