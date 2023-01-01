Мэру Броваров вручили повестку в военкомат прямо на заседании исполкома горсовета

Во вторник, 31 января, всем мужчинам, присутствовавшим на заседании исполкома горсовета Броваров Киевской области, включая городского голову Игоря Сапожко, вручили повестки.

Об этом сообщило местное издание «Трибуна Бровары».

Замначальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки девяти мужчинам, мэру – первому.

Среди них были, как сообщила в комментариях журналистка Ирина Ющенко, и присутствовавшие на заседании журналисты.

Получившие повестки должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии, пояснил Григорьянц.

Мэр Сапожко в комментарии журналистам отметил, что ранее уже ходил в военкомат, и даже проходил медкомиссию. И в этот раз тоже обещает пойти.