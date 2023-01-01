Австрия и Венгрия договорились не поставлять оружие в Украину

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер и ее венгерский коллега Кристоф Салай-Бобровницки заявили Австрия и Венгрия договорились не отправлять оружие в Украину.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Во время совместной пресс-конференции министры заявили, что позиция Австрии и Венгрии относительно войны в Украине четкая, и обе страны не отправляют оружие в зону конфликта, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Салай-Бобровницкий заявил, что Венгрия «будет на стороне мира», оказывая гуманитарную помощь пострадавшим от войны беженцам.

«Тесное сотрудничество будет наиболее важным, поскольку мы живем в опасное время», - сказал он.

По словам Таннер, самая большая опасность состоит в том, что война может распространиться на Европу, и это будет не только обычная война, но и взаимодействие с гибридной войной и увеличением миграции в целом.

«Последствия ощущаются не только в Австрии, но и в Венгрии. В конце концов маршруты пролегают через нашу соседнюю страну к нам», - сказала Таннер.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что «не может быть каких-либо табу в поставке оружия для защиты от российского террора».