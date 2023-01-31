«Это место будет засекречено»: Сенкевич предлагает обустроить «депутатские комнаты» в бомбоубежищах для участия в сессиях

Мэр Николаева Александр Сенкевич предлагает депутатам оборудовать «секретные» бомбоубежища, чтобы представители николаевцев имели бесперебойный доступ к интернету и электроэнергии для участия в сессиях горсовета.

Такое заявление во время сессии Николаевского городского совета сделал мэр Николаева Александр Сенкевич.

После предложения депутата и главы администрации Центрального района Александра Березы, который предложил обнародовать данные о депутатах, отсутствовавших в Николаеве во время постоянных обстрелов города, Сенкевич и рассказал о своей идее.

По словам мэра, идея создания «секретных» бомбоубежищ, чтобы депутаты могли участвовать в сессиях, появилась после разговора с мэром Днепра Борисом Филатовым, который рассказал, что в его городе заседание горсовета проходит в гибридном формате. во время отключений света, не все депутаты могут собраться на онлайн сессию из-за проблем с интернетом. В частности, такая ситуация сложилась во время прошедшей сессии, проведение которой откладывалось из-за отсутствия кворума. Тогда свет был отключен из- за угрозы массированного обстрела российскими ракетами.

«Рассказал, что у нас иногда не хватает голосов для принятия решения, потому что у некоторых депутатов нет электричества или интернета. Он предложил обеспечить депутатов старлинком и местом, где бы они могли работать. Поэтому я хотел предложить всем депутатам, которые не имеют возможности работать, из-за проблем с электроэнергией и интернетом, мы оборудоваем одно из бомбоубежищ, куда вы можете приехать и там спокойно работать», - сказал мэр.

По его замыслу такое укрытие могут появиться во всех районах города, а их адреса будут «засекречены».

«Это место будет засекречено, информация о расположении луны будет передана вам лично. Такие места мы сможем оборудовать в четырех районах Николаева, чтобы было удобнее депутатам находиться в секретных хранилищах или так называемых пунктах несокрушимости», – рассказал Сенкевич.

Стоит отметить, что ситуация с проведением онлайн-сессий, вызывает вопросы их правомерности, ведь решение проводить заседание через Интернет было принято не на оффлайн заседании. То есть депутаты решили внести изменения в Регламент , по которому работают относительно онлайн-встреч, не в зале заседаний, а через Интернет,неимея на это права по нормативным положениям.