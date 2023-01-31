Джонсон выступит перед республиканцами США, чтобы убедить их продолжать поддерживать Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретится с законодателями-республиканцами в США, чтобы убедить их продолжить передачу Украине военной помощи.

Об этом сообщает Reuters .

Джонсон должен выступить в частном республиканском клубе в Вашингтоне во вторник, 31 января, вечером, заявил конгрессмен Джо Уилсон, член комитета Палаты представителей иностранных дел.

Он также должен встретиться с группой сенаторов-республиканцев, заявил сенатор США Тодд Янг. В то же время, Янг добавил, что не знает точных сроков переговоров.

Ранее Джонсон сообщал, что российский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины не потому, что собирается вступить в НАТО, а потому, что считал, что альянс не очень серьезно относится к защите Украины.

По его словам, Запад десятилетиями использовал «дипломатическую двусмысленность по теме НАТО и Украины — и это закончилось полной катастрофой».