Несмотря на проблемы и исчезновение имущества на ₴5 миллионов, Сенкевич хочет сохранить департамент энергоэффективности и «догрузить» его проектами

Николаевский городской голова Александр Сенкевич хочет сохранить департамент энергетики, энергоэффективности и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета, поэтому назначил туда исполняющую обязанности, которой доверяет.

Об этом он рассказал во время сессии Николаевской городской

Вопрос о проблемах в работе департамента и хищении имущества почти на 5 миллионов гривен отнял депутат горсовета Андрей Янтарь.

За департамент вступился городской голова Сенкевич. По его словам, департамент не может быть разрушен и закрыт как структурная единица.

– Да, у нас есть информация о незаконченных объектах. И я получает информацию, что уже третий год в некоторых домах, не являющихся ОСМД, до сих пор гуляет ветер в подъездах. И эти проекты нужно все же завершить. Мною было принято решение и во время военных действий был назначен исполняющий обязанности – Алла Валентиновна Луцкая. Человек, которому я доверяю, человек, очень хорошо себя показал на должности заместителя председателя Корабельной РА. В прошлом она работник правоохранительных органов. Это один из плюсов для меня. Ее характеризуют как очень порядочного и ответственного человека. Во время военного времени она активно работала в районе, помогала городским властям. Я назначил ее, чтобы она разобралась. Потому что у правоохранительных органов есть вопросы к этому департаменту. Собственно, это она подняла вопрос об исчезновении оборудования, закупленного для департамента. Она провела ревизию, сейчас занимается вопросом. Я ей доверяю, и прошу, чтобы вы ей доверяли, – сказал городской голова Николаева.

Мэр также отметил, что сегодня департамент хотя и стал неотъемлемой частью определенных проблемных вопросов, он «также является частью тех позитивных идей и проектов, которые уже реализуются и сейчас план планируется использовать наши международные донорские программы и программы по энергоэффективности». В частности, к примеру, он привел проект с международной организацией Нефко относительно Херсонского шоссе.

При этом, по словам Сенкевича, он хочет еще «догрузить» работой департамент и вопросами энергосбережения и энергоэффективности, в частности, приобщить к разработке стратегии энергетического развития Николаева.

Напомним, в начале февраля 2022 тогдашний заместитель городского головы по вопросам информатизации и инновации Дмитрий Лазарев заявил, что в 2022 году департамент энергетики и энергоэффективности будет завершать объекты, работы с которых начались три-четыре года назад, потому что они уже начинают приходить в негодность.

После начала полномасштабного вторжения Лазарев сообщил, что департамент решением исполкома приостанавливает свою деятельность.