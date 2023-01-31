Резников объяснил, что означает «нет» Байдена по поставкам Украине F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что «нет» от Соединенных Штатов по отношению к западным самолетам для Украины сейчас следует понимать как отказ только в этот конкретный момент времени, и такие «этапы отказа» Украина проходила со всем западным оружием.

Об этом он сказал на брифинге в Париже после встречи с министром обороны Франции Себастьеном Леккорнем, передает ЕП.

– Все виды помощи в начале проходили этап «нет». Это означает «нет» по состоянию на сегодняшний день, - отметил Алексей Резников, добавив, что в конце концов дело двигалось к обсуждению технических возможностей, дальше - подготовке экипажей и, наконец, передачи тех или иных систем.

– Так было с HIMARS, так было со 155-мм артиллерией, с теми же Bradley. С немецкими Leopard поначалу тоже было «нет», а теперь у нас есть танковая коалиция. Поэтому я верю в следующую «самолетную коалицию». Но всегда сначала должен быть лидер. Поэтому я здесь, - отметил Алексей Резников, намекая на то, что ожидает лидерство Франции по вопросу с самолетами так же, как с легкими колесными танками, что тоже было определенным толчком для остальных союзников.

По его словам, на встрече министры обсудили потребности Украины в воздушных платформах с акцентом на противовоздушную оборону.

– Любой самолет – это платформа, с которой можно использовать тот или иной вид оружия, поэтому мы не говорили о конкретном названии самолета. Мы говорили о том, что тактическая авиация тоже является элементом противовоздушной обороны. Мы проговорили и договорились, что будем изучать этот вопрос вместе с партнерами, что могло бы быть столь практической платформой для улучшения наших способностей противовоздушных сил, - детализировал Резников.

Себастьен Лекорню, комментируя вопросы самолетов для Украины, напомнил заявление президента Эммануэля Макрона о том, что для Франции «нет никаких табу», и намекнул, что личная встреча министров была нужна в том числе для того, чтобы обсудить вопросы, которые не обговариваются в телефонных разговорах.

Как известно, в понедельник президент США Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину. В Белом доме после этого сказали, что США уже оказывают Украине значительную военную помощь и ориентируются на нужды Киева и ситуацию на поле боя.