Новый президент Чехии считает, что Украина заслуживает вступить в НАТО сразу после окончания войны

Избранный президент Чехии Петр Павел считает, что Украине следует позволить вступить в НАТО, как только закончится война.

Об этом он сказал в интервью BBC.

В своем первом после избрания интервью международным СМИ Павел, отставной генерал НАТО, сказал, что Украина «морально и практически готова» присоединиться к западному альянсу после окончания войны.

«Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран», – сказал Павел.

На уточняющий вопрос BBC, касается ли это членства в НАТО, Павел ответил утвердительно.

«Я считаю, они действительно этого заслуживают», – отметил Павел.

Он также подчеркнул, что окончание войны – полностью в руках россии.

«Нужно лишь одно решение президента Путина вывести свои силы из Украины, и война закончится», – сказал он.

Как известно, генерал армии в отставке Петр Павел выиграл президентские выборы в Чехии.

После своего избрания он заявил, что весной планирует посетить Украину.