Новый президент Чехии считает, что Украина заслуживает вступить в НАТО сразу после окончания войны

Избранный президент Чехии Петр Павел считает, что Украине следует позволить вступить в НАТО, как только закончится война.
Об этом он сказал в интервью BBC.
В своем первом после избрания интервью международным СМИ Павел, отставной генерал НАТО, сказал, что Украина «морально и практически готова» присоединиться к западному альянсу после окончания войны.
«Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран», – сказал Павел.
На уточняющий вопрос BBC, касается ли это членства в НАТО, Павел ответил утвердительно.
«Я считаю, они действительно этого заслуживают», – отметил Павел.
Он также подчеркнул, что окончание войны – полностью в руках россии.
«Нужно лишь одно решение президента Путина вывести свои силы из Украины, и война закончится», – сказал он.
Как известно, генерал армии в отставке Петр Павел выиграл президентские выборы в Чехии.
После своего избрания он заявил, что весной планирует посетить Украину.