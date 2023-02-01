Австралия вслед за США вводит дополнительные санкции против Ирана за поставки дронов россии

Австралия в среду объявила о дополнительных санкциях против Ирана за поставки беспилотников россии в ее войне против Украины.

Об этом сообщает CNN.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что финансовые санкции будут введены против четырех иранских физических и четырех юридических лиц, причастных к производству и поставке беспилотников в москву.

«Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении стратегии для защиты прав человека - от диалога и дипломатии до санкций - в соответствии с нашими ценностями и нашими интересами», - говорится в заявлении.

Напомним, США расширили список санкций, связанных с иранскими дронами.