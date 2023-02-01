В конце февраля Байден может приехать в Польшу, где встретится с Зеленским, – СМИ

Визит президента США Джо Байдена в Польшу может сопровождаться приездом главы Украинского государства Владимира Зеленского.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

По неофициальным данным, визит может состояться в конце февраля - ближе к годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину. Сообщается также, что рассматривается сценарий встречи не только с украинским президентом, но и с польским – Анджеем Дудой.

«Приняты во внимание два города – Жешув и Варшава. Присутствие украинского президента станет частью более широкого дипломатического плана, который Киев намерен реализовать через год после начала вторжения России. Украинский президент представит мирный план и созовет международную конференцию по Украине», – процитировала дипломатический источник в Киеве газета Dziennik Gazeta Prawna.

В издании отметили, что план содержит 10 пунктов и предполагает признание территориальной целостности Украины в границах аннексии Крыма в марте 2014 года.