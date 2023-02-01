Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни

Глава парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы Украины.

Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

Арахамия перечислил происходящие сегодня следственные действия. В частности, речь идет о вручении сообщений о подозрении чиновникам Министерства обороны, обысках у Авакова, Коломойского, Столара.

Также он сообщил об обысках в налоговой и увольнении всего руководящего состава Таможни.

В настоящее время исполняет обязанности главы Государственной таможенной службы Вячеслав Демченко. Его заместителями Александр Щуцкий, Сергей Звягинцев, Владислав Суворов, Руслан Черкасский и Олег Николайчук.