Саакашвили во время судебного заседания показал, в каком ужасном состоянии он находится

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в среду на судебном процессе по делу о возможной отсрочке его тюремного наказания заявил из-за видеосвязи, которая находится в крайне тяжелом состоянии и требует необходимого лечения.

О ком сообщает Интерфакс-Украина.

После того как Саакашвили попытался снять майку им показать свое изможденное тело, видеосвязь была прервана.

Врачи, приглашенные в суд адвокатами Саакашвили в качестве свидетелей, на суде утверждали, что у Саакашвили выявлен ряд тяжелых заболеваний, на основании чего его необходимо освободить из заключения и перевезти из Грузии на лечение за границу.

Напомним, ранее Украина официально обратилась к властям Грузии с просьбой о передаче ей или любой другой европейской стране гражданина Украины и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Также Сейм Польши принял резолюцию с призывом разрешить бывшему президенту Грузии, гражданину Украины Михеилу Саакашвили выехать на лечение за границу. Европарламент в декабрьской резолюции по Грузии призвал к освобождению экспрезидента Михеила Саакашвили.