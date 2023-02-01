Присвоение ₴40 млрд: В СБУ рассказали детали дела, по которому у Коломойского провели обыски

Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд. гривен бывшим менеджментом ПАО «Укрнефть» и ПАО «Укртатнефть». Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

Об этом сообщает СБУ.

Как известно, в среду, 1 февраля, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыск в доме олигарха Игоря Коломойского.

В ведомстве напомнили, что ПАО «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины, а ПАО «Укртатнафта» – нефтеперерабатывающей.

В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

«По данным следствия, такая преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний. В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины», - говорится в сообщении.

По результатам следственных действий топменеджменту ПАО «Укртатнафта» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

В СБУ также напомнили, что в ноябре 2022 года сотрудники СБУ предприняли превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы крупнейшего нефтеперерабатывающего завода и нефтедобывающей компании Украины, а также обеспечить их передачу в государственную собственность в рабочем состоянии.

Это было сделано после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентом которых являются ПАО «Укрнефть» и ПАО «Укртатнафта».

Сотрудники СБУ и БЭБ проверяли информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год.