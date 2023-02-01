Глава СБУ заявил, что сегодняшние массовые обыски – это только начало борьбы с внутренними врагами

Сегодня СБУ и другие правоохранительные органы проводят обыски в рамках борьбы с внутренним врагом.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк, передает пресс-центр ведомства.

В рамках открытых производств в разных регионах Украины проходят десятки обысков и вручение подозрений фигурантам дел.

“Речь идет об отработке лиц, которые своими действиями вредят безопасности государства в разных областях: предателей Украины и агентов российских спецслужб; представителей организованной преступности; должностных лиц, чиновников и коррупционеров, подрывающих экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса”, - говорится в заявлении.

По словам Малюка, выполняют задачи, поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским.