Кабмин уволил начальника Госпродпотребслужбы

На своем заседании 1 февраля Кабинет министров уволил Андрея Лордкипанидзе с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, временно руководившего Госпродпотребслужбой.

Об этом сообщили в Кабинете Министров Украины.

В то же время правительство назначило временной и.о. председателя Госпродпотребслужбы Ольгу Шевченко, которая была заместительницей руководителя ведомства.

Напомним, что Лордкипанидзе руководил ведомством с июля 2022 года. С 2020 года он работал заместителем главы Госпродпотребслужбы.

Кроме того, правительство уволило Юрия Сотника с должности первого заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины.