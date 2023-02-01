Кабмин уволил начальника Госпродпотребслужбы

На своем заседании 1 февраля Кабинет министров уволил Андрея Лордкипанидзе с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, временно руководившего Госпродпотребслужбой.
Об этом сообщили в Кабинете Министров Украины.
В то же время правительство назначило временной и.о. председателя Госпродпотребслужбы Ольгу Шевченко, которая была заместительницей руководителя ведомства.
Напомним, что Лордкипанидзе руководил ведомством с июля 2022 года. С 2020 года он работал заместителем главы Госпродпотребслужбы.
Кроме того, правительство уволило Юрия Сотника с должности первого заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины.