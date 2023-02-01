Правительство Грузии отравило Саакашвили и понемногу его убивает, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что власти Грузии намерены убить бывшего грузинского президента и нынешнего гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Перед этим Зеленскому передали фотографии нынешнего состояния Михеила Саакашвили.

– Когда-то он был президентом Грузии. Михеил Саакашвили. Их (фотографии) передал Давид Арахамия. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели, как он выглядит, – заявил Президент Украины, публично представив фото. - Я считаю, что на сегодняшний день правительство Грузии – что они делают: они его убивают. Вы знаете, что они его отравили и понемногу его, простите, убивают.

В связи с этим Зеленский спросил: "Грузия, ее руководство - они за кого сегодня?".

- Они нейтральны или они за россию? Потому что россия относится к своим политикам так же, как и сегодня руководство Грузии относится к уже не своим политикам, а гражданам Украины. И потому еще раз: они нейтральны? Или они за рф? Или они прямо против Украины? – сказал Президент.

При этом он отметил, что Украина с большим уважением относится к вопросу о нейтральности того или иного государства, однако с непониманием относится к такому отношению Грузии к Саакашвили.