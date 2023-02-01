Лиев написал заявление об уходе из Минобороны, Резников его еще не рассматривал

Александр Лиев написал заявление об увольненнии с должности временно исполняющего обязанности департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

– Я вчера написал ему сообщение, в котором попросил принять мою отставку и сегодня написал заявление, – рассказал Лиев.

Резников пока не рассматривал заявление, поскольку находится в командировке.

Накануне глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин напомнил о том, что Лиев призвал «услышать Крым» во время референдума в 2014 году и блокировал украинские маяки в 2006 году.

Сам Лиев в ответ заявил, что это уже третья волна обвинений против него, содержащих только эти эпизоды. И что несколько месяцев назад после обращения народного депутата от «Слуги Народа» уже прошел проверку и полиграф в СБУ по этому поводу.

Лиев также сказал, что распространенная информация уже негативно повлияла на военные контракты.

Лиев с 2010 по 2014 год занимал должность министра курортов и туризма АР Крым. Его заместителем был нынешний заместитель председателя Николаевской ОВА Александр Маринов.

Весной 2014 года, после начала оккупации Крыма рф, Лиев отказался от поста министра в оккупационных властях. Был объявлен персоной нон грата, после чего переехал с семьей в Киев.

После был советником министра аграрной политики Алексея Павленко. Занимался административными вопросами, а также координацией деятельности министерства по захваченным в Крыму государственным предприятиям и их имуществу.

С июля 2017 по март 2019 года занимал должность исполнительного директора ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».

В январе 2022 года прошел конкурс на заместителя начальника департамента государственных закупок Министерства обороны Украины.

