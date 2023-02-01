Апелляционный суд подтвердил отстранение мэра Чернигова от должности

Львовский апелляционный суд частично удовлетворил обжалование определения по делу городского головы Чернигова Владислава Атрошенко. Суд отменил штраф в размере 3400 гривен, но отстранение на год от должности оставил в силе.

Об этом сообщает "Укринформ".

Напомним, 7 декабря 2022 года решением суда на городского голову Чернигова наложили штрафы в размере 6800 и 3400 гривен, а также на год лишили права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления. Атрошенко отстранили от должности мэра по протоколу Национального агентства по предотвращению коррупции. Ранее он воспользовался служебными возможностями, чтобы вывезти Tesla за границу.

Апелляционный суд отменил штраф в 3400 гривен. Однако с Атрошенко взыщут штраф в размере 6800 гривен и осталось в силе его отстранение от поста мэра. Решение Львовского апелляционного суда вступает в силу после объявления и обжалованию не подлежит.

Атрошенко называет такое решение несправедливым и при поддержке Ассоциации городов Украины намерен подать заявление в Европейский суд.