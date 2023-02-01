Зеленский заявил, что его не приглашали на встречу с Байденом в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не приглашали в Польшу для встречи с президентом США Джо Байденом.

Об этом Зеленский сказал во время совместной с президентом Австрии Александером ван дер Белленом пресс-конференции в Киеве.

Так, президент Украины ответил на вопросы журналистов о возможной его встрече с президентом США в Польше.

- Что касается президента Соединенных Штатов – мы иногда встречаемся с ним. Меня не приглашали в Польшу, – сказал Зеленский.

Напомним, накануне польские СМИ сообщили, что в конце февраля Байден может прилететь в Польшу, где встретится с Зеленским.